Lyon : plusieurs centaines de Gilets jaunes mobilisés rue de la République

Pour l'acte XX des Gilets jaunes, environ deux cent personnes se sont rassemblées place de la République, encadrés par un important dispositif policier. Le cortège pacifique remonte actuellement la rue de la République, et arrive place des Terreaux.

14h30

Les gilets jaunes avaient prévu de changer de lieu pour leur XXe manifestation à Lyon, c'est ce qu'ils ont fait. Deux groupes dispersés entre la rue de la République et la place Bellecour se sont rassemblés place de la République vers 14h30 ce dimanche, où ils ont pendant un premier temps été bloqués par un important dispositif policier. Le cortège a rapidement trouvé un espace pour passer plus haut sur la rue de la République, et a entamé une marche pacifique jusqu'à la place des Terreaux, où plusieurs centaines de Gilets jaunes sont actuellement rassemblés.

Si les départs de cortège changent, les revendications restent les mêmes avec un fort sentiment d'injustice fiscale et sociale présent chez la plupart des Gilets Jaunes. Dans le cortège, on méprise "l'élite, les riches qui ne nous laissent que des miettes". Ils sont nombreux à ressentir un affaiblissement du mouvement à Lyon, même s'ils restent le plus souvent persuadés qu'il n'est pas prêt de s'arrêter pour autant. "Regardez le monde à Saint-Étienne, à Bordeaux... On est partout, la mobilisation est partout, et elle ne s'arrêtera pas de sitôt" explique un manifestant.

15h30

Après avoir cheminé le long de la rue de la République, puis s'être arrêtés quelques instants devant le commissariat de la place des Terreaux, les Gilets jaunes lyonnais ont entamé une ascension de la colline de la Croix-Rousse. Ils ont déambulé dans les rues des pentes, pour faire une pause devant le Gros-Caillou. Le cortège est désormais reparti en direction de la Grande rue de la Croix-Rousse. Le cortège est très étalé, ce qui rend son comptage difficile. Néanmoins, et malgré le fait que la préfecture n'ait donné aucun chiffre officiel, plusieurs sources annoncent un millier de manifestants. Pour l'heure, un seul homme a été interpellé, il transportait un marteau.