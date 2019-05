Lyon : plus de métros pour se rendre à Courir pour Elles dimanche

La fréquence des métros D va être augmentée ce dimanche à Lyon pour les plus de 16 000 participantes attendues au parc de Parilly pour Courir pour Elles.

Ce dimanche, Courir pour Elles, la course caritative pour mettre en place des programmes de soins de supports dédiés aux femmes atteintes d'un cancer, va fêter ses dix ans. Pour cette occasion, la fréquence des métros D va être augmentée vers le parc de Parilly. De 8h à 13h, la fréquence sera de 3 minutes au lieu de 6 à 8 minutes d'ordinaire pour rejoindre la station “Parilly”. L'après-midi, cette fréquence passera à 3min 30 contre 5 minutes habituellement. Chaque année, cette course permet de récolter 200 000 euros en moyenne. Plus de 16 000 personnes sont attendues ce dimanche.