Lyon : plus de 200 trottinettes repêchées en un mois par des citoyens

En un peu plus d'un mois, plus de 200 trottinettes électriques ont été repêchées dans le Rhône et la Saône à Lyon lors d'initiatives citoyennes.

Le Rhône et la Saône prennent parfois des allures de dépotoirs où certains n'hésitent pas à jeter tout ce qui tombe sous leurs mains, notamment les trottinettes électriques en location. Face à cette situation, associations et citoyens se mobilisent pour aller repêcher les trottinettes dans le fleuve et son affluent.

En septembre, les membres de l’association Odysseus 3.1 avaient récupéré 109 trottinettes dans le Rhône (lire ici). Les photos d'un fleuve transformé en décharge à trottinettes avaient ému plus d'un Lyonnais. Sur environ 800 m entre le pont Morand et un peu après le pont Lafayette, sur la rive, côté Presqu’île, les plongeurs ont remonté 97 trottinettes et en ont repêché également 12 près de la passerelle du collège. "Si d’un côté de la rive on en retrouve autant sur environ 800m, qu’est-ce que ça doit être sur l’ensemble de la ville ? Dans l’ensemble du Rhône ? Et de la Saône ?" s’interrogeait alors Lionel Rard, fondateur de l’association.

103 trottinettes dans la Saône

Une partie de la réponse vient d'être donnée. Ce samedi, le collectif Les Péniches de Lyon a organisé une opération de nettoyage dans la Saône à la Confluence. Ses membres ont ainsi récupéré 103 trottinettes (rendues aux loueurs), 26 vélos, 218 bouteilles de verre, 275 bouteilles de plastique, 159 canettes, 69 barrières, 10 skates, 2 motos et 1 scooter. En un peu plus d'un mois, ce sont donc 212 trottinettes qui ont été remontées par des citoyens. Reste une ultime question : combien d'autres reposent encore au fond de l'eau ? Les entreprises de location seraient-elles aujourd'hui en mesure de donner deux chiffres importants ? Celui de la casse et celui de la perte. Sans eux, impossible de savoir l'ampleur de la situation.