Plus de 2 000 candidats étaient mobilisés ce mardi 15 octobre, à l'occasion du premier jour du Village des recruteurs de la Métropole de Lyon.

Ce mardi, plus de 2 000 candidats ont franchi les portes du Palais de la Bourse de Lyon, afin de prendre part à la première journée du Village des Recruteurs. Cet événement, dédié à l'emploi et à la formation et visant à favoriser la rencontre entre les candidats et les entreprises, a connu un vif succès pour sa 9ème édition.

Pour l'occasion, 100 responsables des ressources humaines étaient présents, afin de proposer des opportunités dans divers secteurs tels que l'industrie, le numérique, le commerce, les services ou encore la logistique.

L'événement se poursuivra demain dès 9 h 30, avec de nouvelles entreprises présentes, proposant des offres à pourvoir immédiatement en CDI, CDD, intérim, stage et alternance.

A lire aussi : 5500 emplois à pourvoir lors du Village des recruteurs à Lyon