Lyon : plus de 13 000 morts suite au coronavirus dans la région depuis un an

Le Covid-19 a fait 13 257 victimes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de la crise sanitaire. Parmi les personnes décédées à l'hôpital, 96,2 % avaient plus de 60 ans.

Selon le dernier bilan régional de Santé Publique France, 13 257 malades du Covid-19 ont perdu la vie depuis le début de la crise sanitaire débutée il y a maintenant près d'un an. Parmi ces malades, 8 203 sont décédés à l'hôpital et 5 054 en Ehpad ou établissements spécialisés.

67,2 % des patients décédés à l'hôpital de ce coronavirus avaient plus de 80 ans, 88,1 % avaient plus de 70 ans et 96,2 % plus de 60 ans.

À l'inverse, seulement 0,2 % d’entre eux avaient moins de 39 ans.