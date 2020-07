Lyon : plan canicule activé, forte pollution, le Rhône en état d'alerte ce jeudi

Il va faire très chaud à Lyon ce jeudi. Et ça ne va pas baisser vendredi. 39 dégrés sont attendus à Lyon ce jeudi, jusqu'à 40 vendredi. En conséquence, le niveau 3 (orange) du plan « canicule » a été déclenché dans le Rhône.

"Météo-France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule en raison d’un pic de chaleur. Les températures minimales nocturnes ne descendront pas en dessous de 22 °C et les températures maximales dépasseront les 40 °C", explique la Préfecture du Rhône dans un communiqué. "Sur la base de ces éléments, le Préfet du Rhône active le niveau 3 « alerte canicule » du plan canicule", ajoute la Préfecture.

Il va faire 39 degrés à Lyon jeudi, 40 vendredi. Encore 39 samedi. De plus, le mercure ne va pas descendre les nuits sous les 20 degrés.

40 degrés sont attendus à Lyon vendredi

"Le niveau 3 conduit les services de l’État (Préfecture, Agence régionale de santé) et les acteurs locaux (maires, établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, services de secours et d’urgence...) à organiser la montée en charge du dispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes à risque", poursuit la Préfecture.

La ville de Lyon indique que les services sanitaires et sociaux de la ville se tiennent à l’écoute permanente des personnes âgées ou handicapées isolées. Elles sont priées de s’inscrire sur le registre du plan canicule."Cela leur permet d’être en lien direct et régulier avec des agents du CCAS (Centre communal d’Action sociale). Ce dispositif fait également appel à la vigilance et à la solidarité des voisins et des proches", explique la ville de Lyon.

Un épisode de pollution en cours sur Lyon

Conséquence, la qualité de l'air s'est considérablement dégradée à Lyon. Des conditions propices aux concentrations d'ozone. La qualité de l'air va encore se dégrader vendredi.

Un épisode de pollution de l’air à l’ozone est en cours à Lyon.

"Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône a activé le niveau N1 information-recommandation concernant l’épisode de pollution atmosphérique en cours. Aucune mesure n’est contraignante à ce stade, toutefois les mesures et postures suivantes sont recommandées", explique la Préfecture du Rhône.

Le Préfet "recommande" d'abaisser sa vitesse de 20 km/h

Notamment la réduction de la vitesse sur les routes. Est notamment recommandé par la Préfecture "d'abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h. Abaisser sa vitesse de 10 km/h sur les voies à double sens non-séparées par un terre-plein central et dont la vitesse est limitée à 80 km/h".

Toutes les autres recommandations de la Préfecture sont à retrouver ici.