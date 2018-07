Le département du Rhône a été placé en vigilance orange aux orages. De la grêle et de fortes rafales de vent sont attendues.

Le département du Rhône ainsi que l'ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été classés en alerte orange aux orages ce vendredi à partir de 14h. À Lyon les orages pourront être accompagnés de grêle entre 17h et 23h. Météo France décrit la situation comme étant “fortement orageuse et qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe une forte probabilité de phénomène violent”. Dans le Rhône, plus de 30 mm de pluie sont attendus accompagnés de rafales de vent supérieures à 80 km/h. Ces orages sont susceptibles de provoquer localement des dégâts importants prévient Météo France. Il est conseillé d'être prudents et vigilants en particulier durant les déplacements et activités de loisir, d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques et de se protéger de la foudre à l'approche de l'orage. La fin de l'alerte orange est prévue pour samedi matin à 6h.