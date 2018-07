Météo du 20 juillet à Lyon : soleil le matin, orage et grêle le soir

Météo France prévoit une journée très orageuse avec de nombreux orages et un risque de grêle en soirée.

Après une semaine ensoleillée et chaude, des orages vont faire leur apparition ce vendredi et samedi. Lyon va d'abord être bercé par de belles éclaircies avant l'arrivée de quelques averses de pluie à partir de 11h. Les orages eux apparaîtront aux alentours de 14h accompagnés de vent qui soufflera jusqu'à 65 km/h. Des orages qui éclateront au-dessus de Lyon jusque dans la nuit. Météo France prévoit même des averses de grêle entre 17h et 23h. Côté températures, il fera entre 19°C et 33°C aujourd'hui. La qualité de l'air est jugée "moyenne", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 54/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.