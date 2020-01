Lyon : personne infectée par le coronavirus ? L'ambassade de Chine réagit

L'ambassade de Chine a publié un communiqué indiquant avoir invité une ressortissante chinoise vivant en France à se rendre à l'hôpital.

La rumeur de présence sur le territoire lyonnais d'une personne potentiellement porteuse du coronavirus qui sévit actuellement en Chine bruissait depuis hier. Dans un communiqué écrit ce jeudi matin, l'ambassade de Chine a déclaré avoir “reçu des appels et mails de plusieurs citoyens chinois, signalant qu’une femme d’origine de la ville de Wuhan a posté, dans l’espace moments de son compte Wechat, des informations prétendant qu’elle avait des symptômes de fièvre et de toux, avait pris des antipyrétiques et réussi à passer le contrôle à l’aéroport et à entrer dans le territoire français.”

L'ambassade a pris contacte avec cette personne mercredi soir et lui a demandé d'appeler le 15 pour qu'elle soit prise en charge. On ne sait cependant pas si cette personne est effectivement dans la région lyonnaise et si elle est bien affectée par le virus en question. Le coronavirus a fait 17 morts en Chine depuis le début de l'année. À titre de comparaison, on estime a plus de 10 000 l’excès de mortalité attribué à la grippe chaque année.