Lyon : Paul Bocuse perd sa troisième étoile au guide Michelin (officiel)

Selon une information du Point, qui a été confirmée officiellement à Lyon Capitale par le groupe Bocuse, L'Auberge du Pont-de-Collonges, trois étoiles depuis 1965, est rétrogradée à deux étoiles. Un tremblement de terre dans le Landerneau gastronomique mondial.

MàJ. 20h47. Francois Pipala, directeur de salle Meilleur ouvrier de France (maître d'hôtel) chez Paul Bocuse vient de confirmer à Lyon Capitale la perte de la troisième étoile du restaurant Paul Bocuse, à Collonges.

MàJ. 20h38. A défaut d'avoir pu contacter une personne du groupe Bocuse, dont on imagine le choc et la tristesse, un grand chef étoilé de Lyon vient de nous confirmer l'information : Paul Bocuse perd sa troisième étoile dans l'édition 2020 du guide Michelin.

C'est une grenade lancée par le guide Michelin à Collonges. Sur l’échelle de Carême*, la secousse gastronomique a été ressentie de la côte ouest des États-Unis au Japon en passant par la Norvège et la Suède (pourvoyeurs de nombreux Bocuse d’Or), l’Espagne et l’Italie (dix trois-étoiles Michelin chacune). Le restaurant de Paul Bocuse, le plus ancien restaurant triple étoilé du monde (1965), vient de se voir retirer une étoile. L'Auberge du Pont-de-Collonges ne sera désormais auréolé que deux étoiles dans l'édition 2020 du guide Michelin qui doit être dévoilée le 27 janvier prochain. C'est Le Point qui a sorti l'information à 19h55.

Nous n'avons pas eu, à cette heure, de confirmation du groupe Bocuse.

* Antonin Carême (1784-1833), fondateur de la grande cuisine française, surnommé “le roi des chefs et le chef des rois