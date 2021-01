Lyon : passage du couvre-feu à 18h, le réseau TCL s'adapte

Alors que le couvre-feu a été avancé à 18h à Lyon depuis samedi, le réseau TCL s'adapte. L'offre en journée est maintenue à 90 % mais la fréquence sera allégée entre 19h et 21h tous les jours.

"A la suite de la décision gouvernementale d’étendre le couvre-feu à 18h sur l’ensemble du territoire, le SYTRAL, en lien avec le délégataire, ajuste l’offre du réseau TCL dès aujourd’hui (lundi 18 janvier)", explique le Sytral ce lundi dans un communiqué.

"L’offre en journée sera maintenue à 90 % avec des adaptations ciblées sur certaines dessertes tels que les pôles universitaires, actuellement fermés", poursuit le Sytral.

En revanche, la fréquence des lignes de métro A et D, des trams T1, T2 et T3, ainsi que quelques lignes de bus majeures sera allégée entre 19h et 21h tous les jours.

"Le SYTRAL, en lien avec le délégataire, évaluera quotidiennement l’évolution de la fréquentation entre 16h et 18h afin de déployer en cas de nécessité, des renforts ciblés sur les secteurs et les lignes identifiés", conclut le Sytral.