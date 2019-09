Lyon : pas encore inauguré, le tramway T6 déjà prolongé ?

Le Sytral a choisi de poursuivre les études autour du prolongement du tramway T6 jusqu'à la Doua. La ligne entre Debourg à Lyon et les Hôpitaux Est doit être inaugurée fin novembre.

La nouvelle ligne de tramway T6 entre Debourg et les Hôpitaux Est sera mise en service fin novembre. Il faudra ainsi une vingtaine de minutes pour réaliser le trajet, avec une fréquence en heures de pointe autour de dix minutes. Dès à présent, la question de son prolongement jusqu'à la Doua se pose déjà. Le Sytral a choisi de poursuivre les études dans l'optique d'une mise en service en 2024 / 2025. Il faudrait alors 40 minutes pour aller de Debourg à la Doua (ou 19 minutes d'Hôpitaux Est à La Doua).

Plébiscite pour le prolongement

La concertation a montré un vrai plébiscite pour ce prolongement, 93 % des contributeurs se sont prononcés pour. Le consensus est moins clair sur le tracé. Le Sytral avait opté par une ligne qui passerait via l'avenue Barbusse, mais l'utilisation de cet axe a entraîné plusieurs critiques. La concertation a montré dans tous les cas l'importance de desservir avec le tramway quatre pôles économiques : "Hôpitaux Est, la place Grandclément, le quartier des Gratte-Ciel et le Campus LyonTech La Doua – INSA Lyon".

Dans ce contexte qui fait débat, le Sytral "va réaliser des études complémentaires sur l’alternative de tracé par la rue Verlaine et le cours Émile Zola". D'autres études autour de Barbusse vont être réalisées pour préserver le "contexte patrimonial et des animations organisées dans ce secteur". Le passage rue Billon va aussi être étudié plus en profondeur.

Un tracé qui doit encore être défini

Pour le secteur nord : "Le Sytral confirme le choix préférentiel de la variante par l’avenue Gaston Berger permettant une correspondance avec les lignes T1 et T4". Au sud "la variante par l’avenue Krüger n’est pas retenue pour la suite des études en raison des contraintes techniques qu’elle présente et des avis exprimés lors de la concertation". Un passage par la route de Genas, Avenue du Général Leclerc va bénéficier d'étude complémentaire.

Dans ce contexte, le tracé du prolongement est très loin d'être encore défini. Depuis le début, le Sytral espère terminer l'ensemble des études et proposer un tracé avant la fin de ce mandat, pour que le prolongement puisse être voté au début du prochain.