Lyon : pas de train vers Firminy à cause d'un incident de camion

À cause d'un camion qui a heurté un passage à niveau, plus aucun train ne dessert Firminy depuis Lyon et Saint-Etienne.

Ce mardi matin, vers 10h30, un camion a heurté un passage à niveau vers Saint-Etienne-le-Clapier selon la SNCF. Un lampadaire s'est également affaissé et menace de tomber sur la voie et les caténaires. Dans ce contexte, l'axe Firminy - Saint-Etienne est fermé à la circulation ferroviaire dans les deux sens. Plus aucun train ne circule vers la ville, depuis Lyon ou Saint-Etienne. Le retour à la normale est prévu autour de 14h / 15h.

Par ailleurs et sans lien, depuis le 6 août, le trafic TER est interrompu entre Le Puy et Firminy à cause d'un éboulement sur les voies. Aucune date de reprise du trafic n'a été annoncée pour l'instant, les travaux devraient durer plusieurs semaines et des bus assurent la desserte.