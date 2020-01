Lyon : pas de métro B samedi matin tôt, la ligne automatique à l'automne

Un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio place ce jeudi les candidats écologistes et En Marche en tête, et au coude-à-coude, à Lyon au 1er tour des municipales en mars prochain, avec 22% des voix chacun. Mais l’analyse plus profonde du sondage montre que chacun fait des percées dans certaines catégories de l’électorat. Décryptage.