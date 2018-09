La SNCF a annoncé une nouvelle ligne Ouigo entre Paris et Marseille via Lyon à partir de décembre. Cette ligne passera exclusivement par l’aéroport Saint-Exupéry, obligeant donc à prendre le Rhônexpress pour gagner le centre de Lyon.

La SNCF a annoncé ce mardi l'ouverture d'une nouvelle ligne Ouigo à partir de la gare de Lyon à Paris. Cette ligne ouvrira en décembre et desservira les gares de Lyon/Saint-Exupéry, Valence TGV, Avignon TGV, Aix-en-Provence TGV et son terminus, Marseille. Deux rotations supplémentaires iront jusqu'à Nice, en s'arrêtant notamment à Toulon, Cannes et Antibes. Une première pour les trains low cost de la SNCF, qui ne desservaient pas la Côte d'Azur jusqu'ici.

Le problème Rhônexpress

La nouvelle ligne Ouigo proposera trois allers-retours par jour. A Lyon, on regrettera qu'elle passe par la gare de l'aéroport et non par celle de la Part-Dieu, obligeant les voyageurs à prendre le Rhônexpress, donc à débourser 16,10 € (14,90 € sur Internet). De quoi alourdir le prix du billet SNCF, le voyage ne s'avérant plus vraiment “à bas coût” au bout du compte. Point positif tout de même, avec cette nouvelle ligne les voyageurs lyonnais pourront arriver directement dans le centre de Paris. Jusqu’ici, les Ouigo arrivaient à Marne-la-Vallée ou Roissy/Charles-de-Gaulle, obligeant à débourser en plus 7,60 € (pour le premier) ou 10,30 € (pour le second) pour rejoindre le centre de la capitale.