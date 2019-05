Lyon, Paris : pourquoi la selle des Vélib et Vélo'v est tournée parfois ?

Même si les opérateurs ne sont plus les mêmes à Lyon et Paris, les usagers emploient toujours un code identique pour aider les autres clients des services . Pourquoi sur certains Vélib' ou Vélo'v, la selle est-elle parfois tournée ?

Smoove pour Vélib' à Paris, JCDecaux pour Vélo'v à Lyon, deux opérateurs, pour deux services de location de vélo bien différents. Pourtant, dans les deux villes, certains ont pu remarquer que les selles des vélos en station étaient parfois retournées. Ce code est bien connu des utilisateurs des services, beaucoup moins par ceux qui ne sont pas habitués. Ainsi, retourner la selle permet d'informer les autres usagers que le vélo n'est pas en bon état ou présente un problème.

À Lyon, même s'il est désormais possible de noter le vélo sur l'application, une fois la location effectuée, le code de la selle reste encore pratique en matière d'usage. Quant à Paris, Vélib' devant à nouveau faire à face à une augmentation des vélos cassés, les selles retournées se font de plus en plus nombreuses.