Des travaux de solidification et de renfort de la structure vont être menés sur les grandes serres du parc de la Tête d'Or.

La ville de Lyon a adopté lundi une délibération pour des travaux d'entretien des grandes serres, dont l'état s'est dégradé. Un montant de 300 000€ a été débloqué pour réaliser ce chantier. Après un diagnostic réalisé en 2016, des signes de vieillissement ont été mis en évidence sur la structure des serres. Des solidifications des poteaux et murets doivent être mises en place ainsi qu'un masticage des verrières et des traitements anticorrosion. Par ailleurs, des études sont en cours sur l'inclinaison de la structure de la serre latérale sud-ouest qui mérite “une attention particulière”, écrit la ville.

Pour Laurence Croizier (Les Indépendents), ces 300 000 euros ne sont pas suffisants. “Ce montant semble faible au regard des renforts à prévoir. Une nouvelle fois, cette délibération interroge sur la capacité de la ville à entretenir seul son patrimoine. Devons-nous nous habituer à l'installation de filets de protection un peu partout dans le parc ?”, a-t-elle déclaré dans l'hémicycle. L'élue centriste a par ailleurs critiqué le manque d'attention de l'exécutif pour les petites serres du parc de la Tête d'Or : “En septembre 2011, vous aviez déclaré que la rénovation des petites serres serait réalisée durant ce mandat 2015-2020. Aujourd'hui, les seules choses qui ont été faites sont des pancartes pour dire que la rénovation va se faire”.

C'est Jean-Dominique Durand, l'adjoint en charge du patrimoine qui lui a répondu. D'après l'élu du 5e arrondissement, la rénovation de ces petites serres sera engagée “en 2020”. Les plantes seront déplacées dans une autre serre de stockage actuellement en construction. “Cela va permettre de préserver le patrimoine architectural des petites serres, tout en préservant leur patrimoine végétal”, a-t-il expliqué. Et de conclure : “Dire ou sous-entendre que nous négligeons le parc me paraît exagéré et non conforme à la vérité”.