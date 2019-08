Lyon : une nouvelle agence TCL va faire peau neuve le 19 août

Le 19 août prochain, une nouvelle agence TCL va ouvrir à Gorge de Loup.

Keolis, l'exploitant du réseau TCL, vient d'annonce l'ouverture d'une nouvelle agence le lundi 19 août prochain à la station Gorge de Loup. Un nouveau type de magasin, “design et plus ergonomique”, selon Keolis, dont les modèles ont déjà été installés aux métros La Soie, Bellecour, Part-Dieu et Grange Blanche. “Plus spacieuse, l’agence a été entièrement repensée pour mieux accueillir les clients. Dès son arrivée, le client est pris en charge par un agent d’accueil TCL qui l’oriente en fonction de ses besoins”, assurent les TCL.

Six guichets seront ouverts contre quatre jusqu'ici. Parmi ces guichets, deux seront spécialement dédiés à la vente des titres (cars du Rhône, TER) combinés sur la carte OùRA.