Suite aux forts orages, les sapeurs-pompiers du Rhône et de la Métropole de Lyon sont intervenus plus d'une centaine de fois dans l'agglomération, mercredi 17 août. Le sud et le sud-est du Lyonnais ont été particulièrement touchés, expliquent les secours.

Aux alentours de 16 heures mercredi 17 août, l'agglomération lyonnaise était frappée par des pluies diluviennes et de spectaculaires orages provoquant des inondations sur certains secteurs. Selon nos informations, les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois "principalement pour des inondations de locaux", confient les sapeurs-pompiers du Rhône. Des interventions de secours qui ont eu lieu dans des zones très sectorisées, "notamment à l'est, sud-est de l'agglomération".

Très touchée également un peu plus tôt dans la journée, la préfecture du département de la Loire recense 250 interventions à 21h30 mercredi 17 août sur son territoire.

De nouveaux épisodes orageux violents cet après-midi

Si la vigilance est passée de orange à jaune dans le Rhône ce jeudi 18 août, les pompiers appellent "à la vigilance" et somment les Lyonnais de suivre les recommandations de Météo France. À raison, puisque le service de prévision météorologique place tous les départements de la région, dont le Rhône en alerte jaune orages jusqu'au minimum vendredi 19 août 6 heures. Des risques d'orages sont effectivement à prévoir en fin de journée.

Pour rappel, le sud de Lyon et notamment Feyzin a subi d'importantes inondations, conséquences des fortes pluies tombées en fin de journée, mercredi 17 août.