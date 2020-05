Lyon : nuisances à la Guillotière et à nouveau l'enfer en Presqu'île ?

Si contrairement aux habitants de Vaulx-en-Velin, de Bron, Rillieux ou de la Guillotière, ceux de la Presqu’île de Lyon ont pu profiter d'un grand calme durant le confinement, les nuisances sont de retour rue Édouard Herriot.

Durant le confinement, contrairement à d'autres quartiers, la Presqu’île de Lyon a pu profiter d'une importante baisse du niveau sonore (lire ici) et d'une certaine tranquillité.

Néanmoins, depuis le déconfinement, le bruit et les nuisances sont de retour, notamment sur le secteur de la rue Édouard Herriot qui était devenue un symbole depuis plus d'un an. Ce week-end, plusieurs coups de klaxon et le bruit ont rythmé la vie des habitants, notamment dimanche soir.

Jean-Yves Sécheresse, adjoint à la ville de Lyon en charge de la sécurité, précise : "Nous avons prolongé l'arrêté sur le secteur. Les nuisances sont arrivées dimanche soir en fin de journée dans un contexte précis. Nous avons moins d'inquiétude pour dimanche prochain".

Dès lors, le week-end qui arrive devrait rapidement permettre de savoir si les dernières nuisances étaient effectivement exceptionnelles ou si à l'approche de l'été, elles vont revenir structurelles comme en 2019. Sur la page Facebook du collectif La Presqu'île en colère, des nuisances ont été également signalées lundi soir.

Quant aux éventuelles solutions radicales, comme la piétonnisation de la rue, ou des bornes rétractables pour empêcher l'accès à des heures précises, elles ne devraient pas manquer de relancer quelques débats lors des municipales. Les questions de tranquillité relèvent quoiqu'il arrive des compétences de la ville.

La question de la Guillotière

Interrogé sur la situation à la Guillotière où les nuisances ont continué durant le confinement, puis le déconfinement, Jean-Yves Sécheresse se dit : "plus inquiet", "il y a un problème de maintien de l'ordre sur ce secteur. Il faudrait mettre une unité de CRS en permanence, il y a bien eu des opérations de police régulièrement, mais certains individus sont de retour cinq heures après, il faut du statique pour protéger ce territoire. La ville n'a pas les moyens". Au-delà des questions de tranquillité, se posent aussi celles de sécurité, cette semaine encore, des bagarres impliquant plusieurs individus ont éclaté dans le quartier.

Contactée par Lyon Capitale, la préfecture du Rhône indique avoir "en lien avec la mairie de Lyon, renforcé significativement la présence de la police nationale et municipale sur le secteur". "Des CRS sont régulièrement présents sur ce territoire, mais il ne s'agit pas de fixer les CRS sur un point, ils ont vocation à être mobile sur toute la métropole de Lyon. La principale solution n'est pas celle de la présence des forces de l'ordre, mais relève principalement d'une forte problématique d'urbanisme", poursuit la préfecture.

En effet, la géographie des lieux au coeur d'un noeud urbain et les commerces présents engendrent d’importantes stagnations de personnes sur le secteur. Là aussi, ces questions ne devraient pas manquer de s'inviter dans la campagne qui arrive.