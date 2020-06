Lyon : nouvelles poubelles XXL installées sur les berges du Rhône

Après les images montrant les berges du Rhône envahies par six tonnes de déchets le week-end dernier, la métropole de Lyon vient de procéder à l'installation de nouvelles poubelles géantes.

Dans un contexte où les visiteurs des berges en soirée préfèrent abandonner leur déchet plutôt que de les ramener chez eux, la métropole de Lyon vient de procéder à l'installer de nouveaux bacs de tri et poubelles sur le secteur. Le président de la métropole, David Kimelfeld, vient d'annoncer que ce déploiement est désormais effectif.

Le week-end dernier, les images montrant les berges envahies par les déchets avaient fait le tour des réseaux sociaux. Selon la métropole de Lyon, six tonnes de déchets avaient été ramassées, contre quatre tonnes en temps normal. Les services de nettoiement de la Métropole de Lyon nettoient les berges du Rhône tous les jours à partir de 5h30. Huit agents à pied sont mobilisés avec l’appui de deux balayeuses et un engin de lavage à haute pression. Quant aux gradins, ils sont nettoyés entre 6h et 8h chaque matin.

Ce sont huit bacs supplémentaires de 660 litres qui sont donc installés à proximité des gradins, avec la possibilité de faire également du tri sélectif pour le verre.