Lyon : nouvelle mobilisation interprofessionnelle pour les salaires et l'emploi ce jeudi

Suite à l'appel national, l'intersyndicale du Rhône entame une grève interprofessionnelle ce jeudi 27 janvier. Un rassemblement est prévu à Lyon pour l'augmentation des salaires et La défense des emplois.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU Solidaires, UNEF, CNT, CNT-SO du département du Rhône appellent à une grève et à la manifestation ce jeudi 27 janvier, en direction des secteurs publics et privés. À Lyon, cette mobilisation prendra son départ Place Jules Ferry (6e arrondissement) à 11 heures 30. Elle aura pour objectif de dénoncer le "contexte social et économique, les augmentations des produits de première nécessité, de l’énergie comme de l’alimentation et finalement du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs d’emploi et retraités" a expliqué l'Union départementale CGT 69 par voie de communiqué.