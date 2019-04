Lyon : nouvelle manifestation Youth for Climate le 12 avril

Le cortège des lycéens et collégiens pour le climat à Lyon. ET/Lyon Capitale

Une nouvelle manifestation de collégiens et lycéen va avoir lieu à Lyon le 12 avril prochain.

Après la manifestation du 15 mars dernier, une nouvelle journée Youth for Climate va être organisée le vendredi 12 avril prochain. En mars, 12 000 et 15 000 lycéens s'étaient réunis dans les rues de Lyon pour interpeller les politiques sur la question climatique. La manifestation aura lieu à partir de 14h devant l'hôtel de ville de Lyon. D'ici là quelques événements vont avoir lieu à Lyon. Ce jeudi, un apéro climat va avoir lieu à l'AlternatiBar situé au 126 Montée de la Grande Côte. Vendredi, une Assemblée générale ouverte Youth for climate va aussi être organisée place Guichard.