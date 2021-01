Lyon : nouvelle manifestation des professionnels de la culture ce mardi

Les professionnels de la culture annoncent une nouvelle mobilisation ce mardi 19 janvier à Lyon et dans l'ensemble du pays pour exiger des mesures de la part du gouvernement.

Durement touché par les restrictions et les confinements successifs instaurés pour tenter de juguler l'épidémie de coronavirus, le secteur de la culture se mobilise à l'échelle nationale ce mardi 19 janvier. A Lyon, une manifestation est prévue, suivie d'une assemblée générale pour organiser la suite du mouvement. Les professionnels de la culture s'inquiètent des restrictions gouvernementales depuis le début de l'épidémie, qui menacent leurs structures et leurs emplois, et des conséquences de cette crise sanitaire dans les années à venir. En conséquence, ils défileront ce mardi pour exiger "des gestes forts du gouvernement".

Les professionnels réclament notamment la prolongation des droits d'indemnisation des intermittents du spectacle en fin de droits, actée cet été jusqu'à fin août 2021, pendant encore un an après la reprise effective du travail ; un abaissement du seuil minimum d'heures exigé pour une première indemnisation ; le retrait de la réforme de l'assurance chômage ; un plan de relance "ambitieux" pour le secteur de la culture... Et surtout, finalement, "l'arrêt de sacrifices de secteurs entiers au nom de la politique de prévention".

La manifestation partira de la place de la Comédie à 12h30. A partir de 14h30, une assemblée générale se tiendra au Théâtre de l'Odéon pour décider des mobilisations à venir.