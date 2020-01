Lyon : nouvelle amélioration du trafic SNCF vendredi

Le trafic TGV, TER et Intercités va s'améliorer ce vendredi à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon les prévisions de la SNCF, près d’1 train TER sur 2 circulera vendredi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, contre 1 sur 5 aujourd’hui.

Du côté des TGV, le trafic sera aussi en hausse avec 23 allers/retours entre Lyon et Paris, 10 allers et 11 retours entre Lyon et Marseille et 6 allers et 3 retours entre Lyon et Montpellier.

Concernant les Intercités le trafic ne va pas aussi s'améliorer avec un train sur deux, un aller/retour entre Lyon et Nantes et quatre allers/retours entre Paris et Clermont-Ferrand.