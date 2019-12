Lyon : nouveau rassemblement ce samedi contre la réforme des retraites

Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites est prévue ce samedi 14 décembre au départ de la gare des Brotteaux à 13h.

Un troisième rassemblement contre la réforme des retraites aura lieu ce samedi 14 décembre. Les manifestants lyonnais doivent se rassembler devant la gare de Brotteaux aux alentours de 13h et marcher en direction de la Préfecture du Rhône. C’est le collectif unitaire 69 de défense des retraites qui a appelé à une fois de plus à se mobiliser dans les rues de Lyon, malgré l’arrêté préfectoral interdisant une grande partie de la ville aux manifestants. En effet, la zone d’interdiction couvre 3 périmètres : la quasi-totalité de la Presqu’Île avec en plus le secteur de la Confluence, mais aussi une zone élargie autour de la Part-Dieu. Dans un tweet, la préfecture justifie cet arrêté "Du fait de troubles répétés à l’ordre public dans le centre-ville de Lyon lors des précédentes manifestations et de l’affluence attendue à l’approche des fêtes de fin d’année".