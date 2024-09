Lyon : musique, yoga et boxe en septembre à la Station Mue

À Lyon, la Station Mue reste animée au mois de septembre avec des évènements musicaux et les traditionnels rendez-vous hebdomadaires.

Dans le quartier de Confluence, l'été se poursuit à la Station Mue. Les 20 et 21 septembre, un week-end entier sera consacré aux musiques et différentes formes d'expressions culturelles d'Amérique Latine. De 14 h à 23 h le vendredi et de 15 h à 23 h le dimanche, le festival Nomadas Music enflammera la Station pour "renforcer les liens l'Amérique du sud et Lyon".

Samedi 28 septembre de 14 h à 23 h, le label lyonnais Jarring Effects proposera une journée d'expérimentation festive avec des artistes locaux et un engagement écoresponsable. La sonorisation installée pour l'occasion sera en bois, autonome en énergie et auto-amplifiée.

Les "Midi sans transpi" se poursuivent également jusqu'à la fin du mois de septembre avec des sessions consacrées au yoga, à la méditation et au Tai Chi Gong. Les "Soir défouloir" continuent également les mardis avec du fit boxing, de la self defense et du cross training.