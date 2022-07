Lyon : mobilisation ce samedi de L214 contre la marque Le Gaulois

De 14h30 à 16h30 ce samedi, le collectif L214 donne rendez-vous à Lyon et dans 24 autres villes de France pour dénoncer les méthodes d'élevage et d'abattage de la société Le Gaulois.

Une grosse mobilisation pour les bénévoles de L214. Ce samedi, à Lyon et dans 24 autres villes en France, le collectif organise des rassemblements afin de dénoncer les méthodes d'élevage et d'abattage des poulets par la marque Le Gaulois. Dans la capitale des Gaules, le rendez-vous est donné au cœur du centre-ville, rue de la République, au niveau du Grand Optical, de 14h30 à 16h30.

Les militants se réuniront avec pour objectif de sensibiliser les passants et d'obtenir des signatures pour leur pétition en ligne. Le but de la manœuvre est de faire plier le groupe LDC, propriétaire des sociétés Le Gaulois, Maître Coq et Marie, en lui demandant de se soustraire aux critères minimums établis par le European Chicken Commitment (ECC). "En tant que poids lourd de l'agroalimentaire, LDC porte une responsabilité majeure dans les conditions d'élevage des poulets et dans l'idée que s'en font les consommateurs, dénonce Brigitte Gothière, cofondatrice de L214. Or, ses publicités et sa communication mensongères maintiennent les Français dans l'ignorance des réelles conditions de vie de ces animaux : surpopulation, sélection génétique, enfermement à vie…"

Aujourd'hui, plus de 100 entreprises dans l'Hexagone ont accepté de se plier aux règles de l'ECC.