Lyon - Métropole : Philippe Valentin, élu président de la CCI

Le chef d'entreprise a été élu ce lundi à l'unanimité président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. Il succède ainsi à Emmanuel Imberton.

Philippe Valentin vient d'être élu président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a indiqué la chambre consulaire dans un communiqué. Une élection à l'unanimité pour celui qui succède donc à Emmanuel Imberton, qui a démissionné pour des raisons médicales. Le nouveau président, âgé de 55 ans, a d'ailleurs “rendu un hommage appuyé à Emmanuel Imberton, qui a assumé la présidence de la CCI depuis 2013 dans un contexte de réduction de ressources, de redéfinition des missions des CCI et de transformation”, indique la CCI. “Ce qu’a accompli Emmanuel Imberton est extraordinaire et remarquable. Avec beaucoup d’audace et de ténacité, un engagement incroyable et un rare sens de l’intérêt général, il a tracé la vision d’une transformation profonde de la CCI, puis a mené l’exécution de cette stratégie avec beaucoup de succès”, a-t-il notamment déclaré.

Philippe Valentin est le président du Groupe Valentin, dont le siège est à Villeurbanne, spécialisé dans la construction industrielle, tertiaire et logement. À la tête de la CCI, il sera épaulé par Myriam Bencharaa, vice-présidente jusqu’ici qui vient d’être élue présidente de la délégation de Lyon et Luc Pelen, président de la commission Aménagement du territoire qui a été élu vice- président.