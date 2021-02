Lyon (métro B) : la station Charpennes fermée après la découverte d'un colis suspect

La ligne B est perturbée ce jeudi après-midi après la découverte d'un colis suspect dans la station Charpennes.

Maj à 16h30 : l’alerte au colis suspect a été levée. La circulation va reprendre progressivement

La préfecture du Rhône vient d'annoncer la fermeture de la station Charpennes après la découverte d'un colis suspect. Un périmètre de sécurité a été mis en place et les démineurs vont intervenir prochainement. Il est conseillé d'éviter le secteur. Les stations de Charpennes et Brotteaux ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation. Le terminus se fait donc provisoirement en gare Part-Dieu. La reprise de la circulation normale est estimée à 16h30.