Lyon : menaces de mort et tir au pistolet pour une dette non remboursée

Deux suspects ont été interpellés jeudi matin dans le 8e arrondissement de Lyon.

Ce jeudi 26 mars à 08h55, un équipage de police a été appelé par un homme près de la place de Belleville dans le 8e arrondissement. Il expliquait qu’une de ses connaissances venait de le menacer avec un couteau pour une dette non remboursée. Cet individu se trouvait à proximité et se présentait aux policiers et leur expliquait qu’en réalité il s’était fait tirer dessus par le premier quelques instants avant avec un pistolet “gomme cogne”. Les deux ont été interpellés.

Le pistolet était découvert en perquisition chez le suspect âgé de 50 ans demeurant (non connu de la justice) qui indiquait avoir agi ainsi pour se défendre. Le second (un Lyonnais de 30 ans connu pour 35 faits) reconnaissait également les violences et les menaces de mort. Ils vont tous deux être présentés au parquet.