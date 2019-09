Lyon : marche(s) pour le climat et “la végétalisation sans greenwashing”

Deux marches pour le climat vont avoir lieu à Lyon. La première ce vendredi et la seconde samedi matin. Une dernière marche notamment pour la “végétalisation des villes” sans “greenwashing”.

Deux marches pour le climat vont être organisées à Lyon vendredi et samedi. Aujourd'hui, ce sera au tour des jeunes pour le climat de manifester à partir de 14h, à l'arrêt de métro Charpennes. “Nous marcherons pour montrer que nous sommes des millions à souhaiter une société qui ne détruit plus la planète et ses ressources”, écrivent-ils sur la page Facebook de l’événement. Samedi, c'est une mobilisation plus large qui est attendue à partir de 10h30 place Bellecour. Le point de départ a été changé au dernier moment par la préfecture du Rhône, le trajet devant emprunter la rue Édouard Herriot, récemment végétalisée.

“Cet arrêté d’interdiction est une démonstration de l’absurdité de la végétalisation de la Presqu’île telle qu’elle a été bricolée pour cette fin de mandat. Après les vélos et les bus, ce sont donc les marches citoyennes qui sont exclues de la rue Herriot. Seules les voitures et les véhicules de livraisons peuvent désormais emprunter cette rue.On ne peut pas repenser la ville au regard des enjeux climatiques en privilégiant l’usage de la voiture à tous les autres usages. La piétonnisation de la presqu'île devrait être la priorité”, dénonce Fabien Bagnon de La Ville à Vélo.

“La mobilisation de samedi se concentre sur la végétalisation de nos villes et l’importance capitale de la biodiversité face aux projets et la vision de la ville actuellement défendue par nos dirigeants : projet autoroutier d’Anneaux des sciences, une Place des Terreaux 100 % béton, un greenwashing de la rue Herriot … Nous sommes malheureusement empêchés de manifester à l’emplacement même de ces installations anachroniques”, explique de son côté Eloïse Chizat de Lyon Climat*.

Au final, le trajet partira de Bellecour vers la place Antonin Poncet, le quai Jean Moulin, puis il empruntera le Pont Morand, le quai Sarrail, le quai Augagneur, la Place Raspail et terminera sur les Berges du Rhône. Les précédentes marches avaient réuni plus de 10000 manifestants.

*Lyon Climat est un collectif regroupant des citoyens et des organisations qui se mobilisent lors des marches climat lyonnaises. Pour cette marche on retrouve : Alternatiba/ANV Rhône, Conscience & Impact Écologique, Anciela, Youth for Climate Lyon, Greenpeace Lyon, Nous voulons des Coquelicots, Extinction Rebellion Lyon, Collectif Plein La Vue, La Ville à Vélo, La Gonette