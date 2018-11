Lyon : marche pour le climat le 8 décembre, adaptée à la Fête des lumières

Après avoir réussi à rassembler 15 000 personnes par deux fois à Lyon, la Marche pour le climat organise une nouvelle action, cette fois-ci le 8 décembre. Fête des lumières oblige, la marche sera adaptée au contexte.

Comment répondre à un appel national, quand se déroule le même jour un événement culturel international à Lyon ? C'est la difficile équation qu'a dû résoudre la Marche pour le climat. Le 8 décembre, des marches seront organisées à travers toute la France contre "l'inaction climatique" alors que se tiendra au même moment la COP24 à Katowice en Pologne. Après avoir assiégée l’hôtel de ville en septembre, puis la métropole en octobre, la marche à Lyon veut désormais interpeller le gouvernement et "sonner l'alarme climatique", mettant en avant "l'importance d'associer justice sociale et climatique" pour "anticiper et accompagner les plus vulnérables face aux aléas du prix des énergies fossiles et les plus touchés par les conséquences du dérèglement climatique".

Néanmoins, le 8 décembre, c'est aussi la Fête des lumières à Lyon, avec des forces de l'ordre mobilisées en soirée, et un centre-ville bondé, peu compatible avec l'organisation d'une manifestation. Aussi, en gage de bonne volonté, la Marche pour le climat a décidé de décaler son action au matin. Le cortège partira à 10h30 de la place des Terreaux, fera le tour de la préfecture du Rhône, pour ensuite terminer sur les quais du Rhône. Les deux premières marches s'étant déroulées sans incident, cette troisième action devrait renforcer un peu plus le groupement citoyen dans la métropole. Une concertation avec le président David Kimelfeld est déjà prévue pour le 13 décembre.