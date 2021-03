Lyon : manifestation pour "une vraie loi climat" ce dimanche

Ce dimanche 28 mars, plusieurs organisations écolos de Lyon organisent une nouvelle "marche pour le climat" pour réclamer un projet de loi plus ambitieux que celui déposé par le gouvernement. Ce dernier doit être débattu à l'Assemblée nationale à partir de ce lundi.

Une nouvelle "marche pour le climat" est annoncée à Lyon ce dimanche 28 mars, ou plus précisément, une marche "pour une vraie loi climat". A l'initiative de cette manifestation, le collectif Lyon climat, composé de plusieurs organisations écolos telles que Alternatiba, Greenpeace, Extinction Rebellion, les jeunes de Youth for climate, mais aussi les gilets jaunes, la Ville à vélo ou encore Oxfam. Dans un communiqué, tous critiquent le projet de loi "Climat résilience" déposé par le gouvernement en début d'année et censé reprendre les propositions faites lors de la Convention citoyenne pour le climat, qu'ils jugent "loin d’être à la hauteur de l’urgence écologique". "Les 150 membres de la Convention Citoyenne pour le Climat ont attribué une note globale de 3,3/10 à l’action gouvernementale en réponse à leurs propositions", déplore le communiqué qui évoque "un détricotage" gouvernemental des propositions faites.

Or, ce projet de loi devrait être débattu à l'Assemblée nationale à partir de ce lundi 29 mars. Face à cette échéance, 330 organisations écolos se mobilisent dans toute la France ce week-end, dont Lyon. "Les député.e.s [...] doivent à présent prendre leurs responsabilités, en renforçant les articles du projet de loi pour démontrer d’une plus grande ambition écologique, mais également d’une meilleure prise en compte des aspects de justice sociale, dans le but de rendre la transition écologique accessible à toutes et tous", affirme le collectif Lyon Climat dans son communiqué. Les douze organisations écolos lyonnaises signataires appellent donc les Lyonnais à se joindre au cortège qui partira à 14h de la place du Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement.