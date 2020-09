Lyon : manifestation intersyndicale ce jeudi contre la casse des services publics

Une manifestation intersyndicale est annoncée ce jeudi 17 septembre à Lyon contre la casse des services publics et la réforme des retraites.

La crise sanitaire jette une lumière crue sur le manque de moyens des services publics, à l'hôpital comme à l'école. Dans un communiqué en date du 10 septembre, l'intersyndicale du Rhône (CGT, FSU, Solidaires, CNT, CNT-SO, UNEF, UNL) appelle à la grève et à une manifestation ce jeudi 17 septembre à Lyon, contre "la casse des services publics, les lois destructrices dans la Fonction Publique, l'affaiblissement de la Sécurité Sociale, la réforme des Retraites" et pour améliorer la situation dans "l'Éducation Nationale, la Santé".

Les syndicats donnent rendez-vous aux manifestants ce jeudi 17 septembre à 11h30 devant la Manufacture des Tabacs, en direction de la place Bellecour.

Les revendications sont nombreuses, concernant les mesures sanitaires liées au coronavirus ou plus largement le modèle économique et social actuel : "Moins de deux semaines après la rentrée des classes, l’impréparation et le manque d’anticipation du ministère de l’éducation nationale sont avérées, consternantes et laissent enseignants, élèves et parents dans l’incertitude. Pour les organisations syndicales et de jeunesse, l’obligation du port du masque doit être assortie de la gratuité des masques [...] La préservation de l’emploi, notamment grâce à la réduction du temps de travail sans perte de salaire, et la lutte contre la précarité sont possibles avec une meilleure répartition des richesses, la fin de l’évasion fiscale et des aides publiques aux multinationales." Sans oublier la réforme des retraites, dont l'application du reste des mesures a été décalée à janvier 2021.