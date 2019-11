Lyon : malgré le flagrant délit, les voleurs de téléphone portable nient

Deux individus, pris en flagrant délit alors qu'ils volaient un téléphone portable dans le tramway T1 de Lyon, ont nié les faits.

Ce jeudi 21 novembre, en début d'après-midi, les policiers repèrent deux individus au comportement suspect à proximité de la station de tramway T1 à la Part-Dieu. Ils décident de mettre en place une surveillance discrète pour voir ce que les deux hommes s’apprêtent à faire.

Quelques minutes plus tard, les deux individus volent le téléphone portable d'une femme de 46 ans directement dans son sac à main qui était ouvert, alors qu'elle allait monter dans le tram. Les hommes ont été arrêtés vers 14h40, il s'agit de deux SDF de 26 et 27 ans, déjà connus respectivement pour douze et un antécédents judiciaires.

Malgré le flagrant délit, ils ont farouchement nié les faits reprochés. Ils seront présentés ce vendredi au parquet.