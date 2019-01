Lyon : malgré la décrue de la Saône, les bas-ports toujours fermés

Si la Saône a retrouvé une hauteur normale, les bas-ports sont toujours fermés à Lyon.

En raison d'une crue de la Saône, la ville de Lyon avait annoncé la fermeture des bas-ports. Une décision qui n'avait rien d'exceptionnel en cette période hivernale où les parkings des bords de Saône sont régulièrement fermés pour cause d'inondation. Depuis, la rivière a baissé et retrouvé sa hauteur normale. Montée à 2,72 mètres au plus haut de la crue, elle est redescendue à 2 mètres le 31 décembre et est actuellement aux alentours de 2,2 mètres selon Vigicrues. Malgré cette décrue, la ville n'a pour le moment pas annoncé la réouverture des bas-ports.