Lyon : l’offre de bus TCL renforcée le dimanche pendant les soldes

L’offre bus du réseau TCL desservant les pôles commerciaux de la Métropole va être renforcée le 24 et 31 janvier, pour les soldes d’hiver.

Les soldes d’hiver ont commencé ce mercredi et vont durer jusqu’au mardi 16 février. Pour faciliter les déplacements vers les pôles commerciaux les plus importants de l’agglomération, plusieurs lignes de bus vont être renforcées, soit avec la mise en place de bus articulés soit avec des passages plus fréquents.

Vers Écully Grand Ouest, la ligne C6 circulera avec des bus articulés.

Part-Dieu : les lignes C6 et 70 circuleront avec des bus articulés. Les lignes C9, C13, C25 et 25 verront leurs fréquences renforcées.

Presqu’île : Les lignes C9 et C13 verront leurs fréquences renforcées. La ligne C1 circulera avec des bus articulés.

Caluire 2 : la ligne 70 circulera avec des bus articulés.

Les Sept Chemins : la ligne C25 verra sa fréquence renforcée.

De plus, les lignes C24 (Gorge de Loup - Gymnase E. Catalon) et 43 (Gare de Vaise - Saint Romain/Genay Proulieu) circuleront avec des bus articulés, et faciliteront l’accès à la ligne de métro D depuis les communes situées en périphéries du centre-ville.