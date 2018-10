Lyon : leur bébé dans le coma après avoir avalé du cannabis

Une procédure a été lancée contre un habitant de Saint-Priest à côté de Lyon. Son bébé est tombé dans le coma après avoir avalé du cannabis.

Leur bébé de dix mois, dans le coma, a été amené en urgence à l’hôpital après avoir ingéré du cannabis. L'enfant a reçu 5 jours d'ITT. Une procédure a été diligentée pour "administration de substances nuisibles et soustraction par un parent à ses obligations légales" et les parents originaires de Saint-Priest à côté de Lyon, interpellés. Le père a reconnu être consommateur de cannabis, et a expliqué que son bébé avait avalé la drogue par accident. Il est convoqué en mars pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La mère a été laissée libre après avoir été mise hors de cause.