Lyon : les urgences dentaires transférées l'été, adresse et horaires

Du 29 juillet au samedi 31 août inclus, les urgences dentaires de l'Hôpital Édouard Herriot seront fermées à Lyon. Où vont-elles être transférées pendant ce temps ?

Voici une adresse à garder précieusement tout l'été en cas d'urgences dentaires. En temps normal, il faut se rendre à l'Hôpital Edouard Herriot. Néanmoins, le service sera fermé du 29 juillet au samedi 31 août inclus et transférés ailleurs.

En cas d'urgence dentaire durant cette période, il faudra donc aller Centre de Soins Dentaires des Hospices Civils de Lyon situé 8 place Depéret, dans le 7e arrondissement de Lyon (04-72-11-03-61). Selon les HCL : "Avec un espace d’attente plus important et des fauteuils de soins en plus grand nombre (13 au lieu de 6), ce transfert permettra d’accueillir au mieux les patients pendant la période estivale et d’améliorer les conditions de leur prise en charge. Le parcours patient en sera également facilité puisque la prise de rendez-vous pour les suites de soins pourra se faire sur place".

Les horaires sont les suivants :

8h45 – 15h du lundi au vendredi sans interruption

8h45 – 11h le samedi

Urgences dentaires : Centre de Soins Dentaires des Hospices Civils de Lyon situé 8 place Depéret, dans le 7e arrondissement de Lyon (04-72-11-03-61) du 29 juillet au samedi 31 août inclus.