Lyon : “Les trottinettes en libre-service : chance ou nuisance ?”

Un débat sur le sujet sera organisé le 10 décembre prochain à Villeurbanne sur le site de l’Autre Soie.

Le mardi 10 décembre prochain, le CCO La Rayonne, situé dans la friche de l'Autre Soie, va organiser une soirée conférence-débat sur le thème des trottinettes en libre-service dans le paysage urbain. “Les nouvelles mobilités douces réinterrogent donc le partage des espaces publics (trottoirs, voies de circulations, stationnements…). Modes doux, modes verts : Qu’en est-il ? Comment se positionnent les collectivités ? Et surtout, qu’en pensent les usagers et les habitants ?”, questionne le programme. Pour répondre à ces questions quatre intervenants seront présents : Antoine Bluy de la société Lime, Denis Cordon de l'association La Ville à Vélo Diana Martin de Argenta, chercheuse à l'Insa et Pierre Hemon, conseiller délégué de la métropole de Lyon en charge des “Mobilités actives”.

