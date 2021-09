Lyon : les transports TCL perturbés par les manifestations contre le pass sanitaire

Deux cortèges d’opposants au pass sanitaire défilent dans les rues de Lyon ce samedi après-midi, ce qui occasionne d’importantes perturbations sur le réseau de bus et tramways des TCL.

Pour le dixième samedi de suite des opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire battent le pavé dans les rues de Lyon. Ce 18 septembre, deux cortèges déclarés circulent à travers les 6e, 3e et 7e arrondissements de Lyon.

Ces deux mouvements de contestation occasionnent d’importantes perturbations sur les services du réseau de transport TCL. La ligne de tramway T1 ne circule ainsi que partiellement, les stations de Sainte-Blandine à Palais de Justice Mairie du 3e n'étant plus desservies dans les deux sens de circulation. La reprise normale du trafic devrait s’opérer aux environs de 18h30.

De nombreuses lignes de bus modifiées

Plusieurs lignes de bus sont également touchées par les manifestations. La circulation des bus C3, C7, C9, C11, C12, C13, C14, C16, C18 et C20 a donc été aménagée en conséquence afin d’éviter les périmètres où évoluent les manifestants. De nombreux arrêts ne sont plus desservis, pour plus d’informations cliquez ici. Le retour à la normale est attendu pour 20 heures.