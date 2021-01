Lyon : les salariés de France 3 Rhône-Alpes en grève, pas de 19/20 cette semaine

Sur France 3, un mouvement de grève a débuté ce lundi contre la réorganisation régionale actuelle des antennes. L’Antenne de Lyon, en sous-effectif, est particulièrement concernée.

Un mouvement de grève a été lancé ce lundi 18 janvier au sein du réseau régional de France 3. Sur l’antenne de France 3 Rhône-Alpes et d’autres, les journaux du soir ne sont plus diffusés.

Le mouvement a été initié par cinq organisations syndicales, CFDT, CGT, FO, SNJ et SUD pour protester contre le nouveau programme régional de 18h30, avant le 19/20, qui doit être lancé le 25 janvier. Les syndicats dénoncent une prise d’antenne supplémentaire peu préparée et à moyen constant.

Plus spécifiquement, le "sous-effectif chronique entretenu depuis 30 ans" de l’antenne lyonnaise est pointé du doigt par les organisations syndicales qui "craignent des risques psycho-sociaux" pour les salariés. L’antenne Rhône-Alpes qui couvre cinq départements compte 46 journalistes quand celle d’Aquitaine en compte 71 et celle de Marseille 59. Pour les représentants de l’antenne locale "c’est peu et décourageant".