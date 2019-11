Lyon : les Red Hot Chili Peppers et DJ Snake au Parc OL en juin 2020

Les Red Hot Chili Peppers et DJ Snake se produiront dans le stade de l'Olympique lyonnais les 19 et 20 juin 2020.

L'Olympique lyonnais et Olympia production ont annoncé la création du Felyn Stadium festival. Un événement qui aura lieu les 19 et 20 juin 2020, la veille de la fête de la musique qui aura lieu, comme chaque année, le 21 juin En tête d'affiche, le club a annonce la venue de DJ Snake et des Red Hot Chili Peppers. Le premier se produira le 19 juin et les seconds le 20. Les artistes Dadju et Bad Bunny sont aussi annoncés. D'autres noms viendront s'ajouter au programme. En tout, une dizaine d'artistes sont attendus sur les deux jours de 16h à 00h30.

Les billets sont déjà en vente à partir de 40€ la journée en catégorie 3, 70€ en pelouse et jusqu’à 115€ en carré Or, pour une journée. Les Pass 2 jours vont eux de 74€ à 210€.