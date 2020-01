Lyon : les radars qui flashent à une vitesse plus faible depuis 2019

Dans la métropole de Lyon, plusieurs radars fixes ont vu leur vitesse abaissée en 2019. Quels sont les radars concernés par ces limitations ?

La métropole de Lyon a mis en place plusieurs nouvelles limitations de vitesse en 2019, plus lutter notamment contre la pollution et le bruit. Ainsi, depuis le 29 avril, le périphérique est limité à 70 km/h (lire ici). Ainsi, comme le rappelle le site radars-auto.com, quatre radars sur le périphérique ont vu leur limitation abaissée également : les deux de Porte de Cusset à Villeurbanne qui flashent dans chaque sens, ainsi que les deux du tunnel de Rochecardon du périphérique Nord. Selon le site, "les quatre radars fixes concernés ont enregistré 62 365 infractions au cours des 6 mois suivants contre 10 366 flashs sur la même période l'année précédente". Enfin, les deux radars de Gerland et Parc de Parilly n'ont pas changé, il était déjà à 70 km/h.

Par ailleurs, les autoroutes déclassées M6 et M7 ont également vu leur vitesse limitée à 70 km/h et les radars fixes à Pierre-Bénite et Ecully ont vu leurs réglages effectués en conséquence.

A la sortie de la ville, en direction de Marseille, la zone avant le pont de la Mulatière est désormais à 50 km/h. Là encore, le radar est réglé en conséquence. Pensez à vérifier que votre GPS est bien à jour avec ces nouvelles limitations en vigueur depuis 2019. Pour les applications, c'est automatique.