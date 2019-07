Lyon : les métros A et B perturbés par un incident technique

Suite à un incident technique, la ligne de métro A est perturbée ce vendredi soir. La ligne B est également impactée.

mise à jour à 18h45 : reprise de la B

En raison d'un incident technique, la ligne A circule partiellement ce vendredi soir. Seules les stations entre Charpennes et Perrache sont desservies dans les deux sens de circulation. Les stations entre Vaulx-en-Velin La Soie et République ne sont plus desservies. Le trafic devrait revenir à la normale autour de 19h40 selon TCL. Des bus relais sont mis en place jusqu'à la fin de cet incident technique.

Le métro B est également perturbé et ne circule qu'entre Part-Dieu et Oullins. Charpennes et Brotteaux ne sont plus desservis. TCL annonce un retour à la normale autour de 18h50 pour cette ligne.