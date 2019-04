Lyon : les meilleurs endroits pour chasser les œufs ce week-end

A l’occasion de la fête de Pâques, plusieurs chasses aux œufs sont organisées à Lyon et ses alentours. Samedi ou dimanche, de Vaulx-en-Velin à Miribel, la chasse est lancée.

Pour la fête de Pâques, Lyon et les villes alentours se mettent à l’heure de la traditionnelle chasse aux œufs.

Citizenkid organise par exemple sept parcours à Lyon : au Parc de la Tête d’Or (2 parcours), au Domaine de Lacroix-Laval, dans le Vieux-Lyon, à la Croix-Rousse, à Ainay et à Confluence. Au programme, des énigmes et des jeux pour retrouver les œufs cachés. La réservation est obligatoire, et les tarifs sont de 11€ par enfant et de 9€ par parent.

Au parc de Miribel Jonage, les petits chasseurs pourront partir à l’aventure sur un parcours placé sous le thème des reptiles. Avec 10 départs lancés toutes les demi-heures ce dimanche, le parcours s’articule autour d’une histoire de sorcière, d’énigmes et d’épreuves. Deux parcours sont proposés, pour les moins et plus de 5 ans. La réservation est obligatoire, et le tarif est de 7,50€par enfant.

A Vaulx-en-Velin, le parc Mini-World organise également un évènement avec 15 œufs en à retrouver parmi les mondes miniatures. Une petite récompense est prévue pour les chasseurs méritants…

D’autres évènements autour de Pâques sont également organisés au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, à la piscine de Vaise, à l’hippodrome de Parilly ou au parc Saint-Clair de Caluire.