Lyon : les inscriptions à la cantine et au périscolaire ouvrent ce lundi

Il sera possible de préinscrire son enfant en mairie d'arrondissement jusqu'au 24 mai et sur internet jusqu'au 10 juin à Lyon pour la cantine et les activités périscolaires de l'année scolaire 2019-2020.

Les préinscriptions à la cantine et au périscolaire, des enfants qui seront en maternelle et en primaire à Lyon durant l'année scolaire 2019-2020, viennent de débuter à Lyon. “Cette préinscription, à la restauration scolaire et aux activités périscolaires et extrascolaires, va permettre de recueillir vos souhaits pour les temps d’accueil de votre enfant sur l’ensemble de la semaine : l’accueil du matin, les accueils du soir (Après la classe et Fin d’aprèm’) et les Ateliers du mercredi”, indique la ville de Lyon. Ces préinscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 juin. Pour ceux qui veulent le faire dans leur mairie d'arrondissement cela sera possible jusqu'au 24 mai inclus. Ensuite, ces inscriptions devront se faire en ligne dans la limite du 10 juin (inclus).

Attention, cette démarche ne constitue qu’une préinscription aux activités périscolaires. Une confirmation de l’inscription définitive de votre enfant sera adressée directement à chaque foyer concerné durant la première quinzaine de juillet par mail ou par courrier postal.