Lyon : les infirmiers de bloc opératoire en grève

Les infirmiers estiment que les spécificités de leur profession ne sont pas suffisamment reconnues. Ils ont rendez-vous ce lundi à l’Agence régionale de santé.

C’est une catégorie bien spécifique d’infirmier qui décide de se mettre en grève ce lundi 7 octobre. Comme leurs noms l’indiquent, les infirmiers en bloc opératoire sont ceux qui préparent les salles d’opération, assiste chirurgien et patient et reste ensuite en salle de réveil. Selon un témoignage recueilli par le Progrès il faut s’attendre à la fermeture de certains blocs opératoires et à la reprogrammation de certaines opérations.

Les infirmiers souhaitent être mieux reconnus, notamment pour les spécificités de leurs métiers. Ils sont seulement 10.000 à l’exercer en France. Pour faire entendre leurs revendications, des tractages auront lieu de bon matin devant les hôpitaux avant un rassemblement devant l’hôpital Édouard Herriot. Les professionnels de santé se rendront ensuite à l’Agence régionale de santé où ils sont attendus pour échanger à 14 heures.