Lyon : les horaires des bus, métros et trams TCL sur Apple Plans

A Lyon, si les horaires et itinéraires des bus, métros et tramways TCL ne sont pas disponibles via l'application "Google Maps", ils viennent d'arriver chez le concurrent "Apple Plans".

Apple vient de déployer une mise à jour de son application "Plans" apportant les horaires et itinéraires des principaux réseaux de transports en commun en France, mais aussi TER, TGV Inoui ou cars OUIGO.

Trois ans après Paris, on retrouve enfin le réseau TCL au sein de l'application avec les horaires et trajets des lignes de métros, bus, tramways. Il est ainsi possible de trouver son itinéraire facilement à Lyon directement via "Plans", sans passer par le site de TCL ou l'application officielle du réseau de transports en commun de Lyon. Une bonne nouvelle pour les usagers, un peu moins pour TCL qui a encore du mal avec son écosystème d'applications (lire ici).

À noter, en absence d'accord pour l'instant entre le Sytral et Google, les horaires et itinéraires ne sont pas disponibles dans Google Maps. Apple Plans marque donc un point à Lyon.